Действия Китая назвали актом неповиновения США

Россия осталась одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, несмотря на все усилия США подорвать эти поставки. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Оно отметило, что в сентябре импорт российской нефти вырос на 4,3 процента относительно августовских показателей и составил 17,5 процента от общего объема импорта сырой нефти в Китай. Это свидетельствует о готовности Пекина поддерживать торговые связи с Москвой, несмотря на геополитические противоречия.

Комментируя эту статистику, старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь заявил, что увеличение закупок российской нефти может быть актом неповиновения Китая перед дальнейшими переговорами с США. Пекин едва ли откажется от такого импорта, если Вашингтон не захочет отменить все пошлины и снять санкции с китайских компаний.

Издание также напомнило, что представители КНР неоднократно защищали энергетические связи с Россией. Пекин заявлял, что поддерживает «нормальное, законное торговое и энергетическое сотрудничество с Россией и другими странами», и называл действия США «типичной односторонней травлей и экономическим принуждением», которые угрожают глобальным цепочкам поставок.

Впрочем, одновременно с этим Китай резко увеличил импорт сырой нефти из Индонезии. В сентябре 2025 года поставки выросли в 73 раза, если сравнивать с первым месяцем осени прошлого года.

По данным китайском таможни, в январе-сентябре Китай сократил импорт российской нефти на 8,1 процента, до 74,04 миллиона тонн.