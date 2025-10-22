Госдума одобрила проект нового бюджета в первом чтении

Проект бюджета на три предстоящих года прошел первое чтение в Госдуме. Несмотря на санкции и угрозы, основной финансовый документ решает задачи развития страны, заявил в ходе его рассмотрения председатель ГД Вячеслав Володин.

Причем главное направление для госрасходов - социальное. Никто не голосовал против законопроекта.

Главное - "социалка"

Как изменятся выплаты гражданам в ближайшие три года и на что еще ориентирован новый бюджет, рассказал депутатам министр финансов Антон Силуанов.

"Социальная политика - первый приоритет, - подчеркнул он. - В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств".

Так, бюджетникам оплата труда будет повышена с учетом прогноза по росту номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%, уточнил Силуанов.

Кроме того, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы на 6,8% (здесь Минфин исходит из инфляции за 2025 год).

"Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января следующего года на 7,6%, - продолжил Силуанов. - Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 году".

По его словам, в последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке - с 1 февраля и с 1 апреля.

"Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей", - добавил министр.

Еще один важный социальный показатель - прожиточный минимум - в следующем году возрастет на 1,2 тыс. рублей и составит 18 939 рублей.

"Это позволит увеличить размер пособий, соцвыплат, определяемых из расчета этого показателя", - пояснил Силуанов.

Также в проекте бюджета заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), размер которого в следующем году составит 27 093 рубля. Глава Минфина напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей в 2030 году.

"Она будет выполнена", - уверен Силуанов.

Одним из ключевых приоритетов бюджетных расходов он назвал меры, направленные на поддержку демографической ситуации. В течение ближайших трех лет так называемый детский бюджет превысит десять триллионов рублей, а также будет предусмотрена выплата единого пособия на детей для нуждающихся семей. По словам министра, размер выплаты в 2026 году на первого ребенка составит 737 тысяч рублей, а на второго ребенка, если за первого не был получен маткапитал, - 974 тысячи рублей. Более двух триллионов рублей учтены на жилищные программы для семей с детьми. Власти продолжат частично погашать ипотечные кредиты на сумму 450 тысяч рублей для многодетных семей с тремя и более детьми. Кроме того, по словам Силуанова, в 2026 году будет введена новая семейная выплата, которая станет доступна нуждающимся гражданам, имеющим двух и более детей. Она будет представлять собой возмещение части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Цели развития

В ближайшую "трехлетку" будет продолжена и реализация программ, направленных на развитие образования и здравоохранения. Финансирование этих направлений составит 3,6 триллиона рублей в следующем году, что на 120 миллиардов больше, чем в текущем году.

"Это модернизация строительства школ, детских садов, колледжей в регионах, - уточнил Силуанов. - В 2030 году построим не менее ста новых детских садов, 150 школ, отремонтируем более 11 тысяч школ, двух тысяч детсадов и около 1200 колледжей. В бюджете на эти цели предусмотрено более полутриллиона рублей. В рамках программы модернизации первичного звена планируем строительство и ремонт более пяти тысяч объектов здравоохранения".

Ежегодно на эти цели будет выделяться более 400 миллиардов рублей.

В целом на реализацию национальных целей развития России государство потратит за три года почти 21 триллион рублей, то есть на полтриллиона больше, чем ранее планировалось.

Приоритетами глава Минфина назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение.

"На это заложено более 2,5 триллиона рублей. Это выше, чем в нынешней трехлетке почти на 1 триллион рублей", - уточнил Силуанов.

Вместе с тем значительные средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры - более 4,6 трлн рублей, что на 400 млрд рублей больше, чем за предыдущие три года.

"За счет повышения эффективности расходования бюджета каждый рубль, вложенный в технологическое лидерство, инфраструктуру, должен дать прирост экономики нашей страны", - рассчитывает глава Минфина.

Проект нового бюджета предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3 процента, а за три года увеличится почти на семь процентов, составив в номинальном выражении около 276 триллионов рублей.

Оборона и безопасность

Конечно же, финансовое обеспечение нужд обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции тоже являются ключевыми стратегическими приоритетами. Силуанов заверил, что запланированные в бюджете ресурсы обеспечат оснащение армии необходимым вооружением и военной техникой.

"Поддержим семьи военнослужащих - в проекте бюджета на эти цели предусмотрено более 13 миллиардов рублей. А также обеспечим модернизацию предприятий обороны промышленного комплекса с учетом льготных кредитов, которые привлекаем из опорного банка", - заверил министр.

Планируется выделить средства на защиту от беспилотников, укрепление безопасности транспортной инфраструктуры, защиту новых территорий. Кроме того, по его словам, будут предусмотрены расходы на строительство современных военных городков для размещения военнослужащих и создание образовательной и медицинской инфраструктуры для Вооруженных сил РФ. Отдельно учтены значительные ресурсы на предоставление медицинской помощи участникам специальной военной операции, включая реабилитацию.

В Счетной палате подтвердили, что указанные приоритеты действительно отражены в бюджете. Ее председатель Борис Ковальчук назвал социальное развитие, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержку семей участников СВО и достижение национальных целей. Ковальчук также назвал ключевые риски реализации бюджета. Это сохранение жестких денежно-кредитных условий и базовое замедление темпов роста мировой экономики.

Позиция депутатов

Как подчеркнул Вячеслав Володин, депутаты вместе с правительством начали готовиться к рассмотрению бюджета еще летом - целью было сделать так, чтобы документ "решал вопросы, стоящие перед страной, и защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие". Спикер Госдумы считает, что, "несмотря на угрозы и противодействие развитию", это удастся.

Парламентарии при этом собираются настаивать на доработке главного финдокумента ко второму чтению. Госдума подготовила к принятию постановление, где указано, что депутаты собираются дополнительно проработать с кабмином. Первый вице-спикер Александр Жуков, уточнил, что речь, в частности, идет о выделении бюджетных ассигнований на повышение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, на субсидии льготным категориям граждан для покупки и установки газового оборудования, на капремонт школ, поддержку фонда "Защитники Отечества" и на дорожную деятельность. Также планируется увеличить ассигнования на выплаты на погашение ипотеки при рождении третьих и последующих детей в семьях, проживающих в ДФО, обратил внимание Жуков.

При обсуждении бюджета Силуанов поддержал позицию депутатов, что надо оценить эффективность действующих налоговых льгот.

"Предлагаем вместе с депутатами на площадке комитета по бюджету рассмотреть вопрос их эффективности и подготовить предложения", - уточнил он.

Однако Минфин не будет поддерживать рост налогов для банков, сразу предупредил министр.

Володин со своей стороны предложил пригласить представителей деловых сообществ на обсуждение налоговых вопросов. По его словам, депутаты должны создавать правовое поле, позволяющее эффективно развиваться российскому бизнесу.

Думские фракции готовы работать над поправками в бюджет ко второму чтению, предлагая собственные изменения. Поправки от единороссов обещал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

КПРФ со своей стороны предлагает направлять налог со сверхдоходов граждан (свыше 50 миллионов рублей в год) на развитие импортозамещения. Для этих граждан предлагается ввести налог на доходы физических лиц в размере 40 %, уточнил депутат-коммунист Евгений Бессонов.

Фракция "Новые люди" предложит поправки, которые касаются молодежного предпринимательства и технологических компаний. Среди предложений СРЗП - сохранить действующие налоговые ставки для отечественных производителей программного обеспечения, так как это критически важно для безопасности страны.

СПРАВКА "РГ"

Проект федерального бюджета основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны. Он предполагает, что в 2026 году ВВП РФ увеличится на 1,3%, а за трехлетний период- почти на 7%.

Доходы федерального бюджета в 2026 году ожидаются в размере 40,3 триллиона рублей, 42,9 - в 2027-м и 45,9 триллиона рублей в 2028 году. Расходы в 2026 году составят 44,1 триллиона рублей, 46,1 - в 2027-м и 49,4 триллиона рублей в 2028 году. Дефицит определен на уровне 1,4 процента ВВП ежегодно.