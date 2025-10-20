Минфин предложил дать президенту право вводить валютные ограничения

Министерство финансов России разработало законопроект о праве президента регулировать валютную сферу, указами главы государства может быть предусмотрено введение валютных ограничений в одностороннем порядке.

Поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривают возможность регулирования валютной сферы не только федеральными законами, но и указами президента, передает Интерфакс. Источник агентства сообщил, что в законопроекте прописан механизм введения валютных ограничений в одностороннем порядке по решению главы государства.

Валютные ограничения в законопроекте описаны как запреты, лимиты на объемы и сроки валютных операций, выбор валюты платежа, а также требования по получению специальных разрешений, резервированию средств, ограничения на открытие и ведение счетов и обязательная продажа иностранной валюты.

Документ предполагает, что указы президента смогут определять методы контроля за соблюдением ограничений, полномочия государственных органов и организаций, включая уполномоченные банки, а также права отдельных физических и юридических лиц на совершение валютных операций.

Ранее в 2023 году Владимир Путин подписал указ о продаже части экспортной выручки в иностранной валюте отдельными экспортерами.