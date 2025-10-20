Россия впервые за 1,5 года нарастила резервы золота

Запасы золота в международных резервах РФ в сентябре выросли впервые за полтора года — на 3,1 тонны, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В ЦБ заметили, что по состоянию на 1 октября 2025 года золотой запас составил 74,9 млн тройских унций, или 2329,65 тонны, увеличившись за месяц на 0,1 млн тройских унций, или 3,1 тонны.

По данным агентства, это стало первым увеличением объема находящегося в хранилищах Банка России золота с апреля 2024 года.

В денежном выражении стоимость золота на 1 октября составила рекордные $282,2 млрд, что произошло благодаря резкому росту цен на драгметалл. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 39,6% с 37% месяцем ранее.

Аналитики заметили, что Центробанк стабильно наращивает золотые резервы. В конце 2002 года у Банка России было 387,67 тонн золота, а в начале 2013 года — уже 937,8 тонн.

По совокупным запасам золота Россия занимала в 2013 году 8-е место в мире. На 1-м были США с запасом 8133,5 тонн, на 2-м — Германия с 3391,3 тонн.

В 2014-м году Россия поднялась на 5-е место по запасам, в сентябре они достигли 1149,8 тонн.

«С точки зрения государства обеспокоенного ростом геополитического риска, имеет смысл то, что они делают уклон в сторону физического золота», — отметил профессор финансов в Тринити-колледж Дублина Брайан Люсе.

В 2018 году ЦБ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны). По состоянию на 1 октября 2021 года запасы составили 73,9 млн унций (2298,547 тонны).