Россия впервые за полтора года нарастила золотой запас

Запасы золота в международных резервах России в сентябре выросли впервые за полтора года. Об этом сообщает Банка России.

По заявлению регулятора, на 1 октября золотой запас РФ составил 2329,65 тонны, увеличившись на 3,1 тонны.

19 октября сообщалось, что рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года. Такой взлет объясняется подорожанием драгметалла до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию.

16 октября стоимость золота вновь установила исторический рекорд. Его цена достигла отметки в 4254,8 доллара.