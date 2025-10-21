В России употребление алкогольных напитков упало до минимума с 1999 года и составило 7,84 литра в год на душу населения. Об этом говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно статистике, рекордно низкое потребление алкоголя в России зафиксировали по итогам сентября за последние 12 календарных месяцев. Месяцем ранее такой показатель составлял 7,93 литра. До этого в России близкий к этим цифрам показатель по употреблению алкоголя был зафиксирован в 1999 году — тогда он был близким к 7,8.

Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе. Так, в Чечне показатель употребления спиртного составил 0,13 литров на душу населения, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 лира, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра.

По данным статистики, если в Москве показатель употребления алкоголя составил 4,91, то в Санкт-Петербурге — 6,55 литра.

Ранее о том, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, заявлял президент Владимир Путин. Глава государства уточнял, что в первую очередь россияне стали меньше пить крепкие алкогольные напитки