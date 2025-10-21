Власти России обсуждают новые меры поддержки топливного рынка
Власти России обсуждают новые меры поддержки топливного рынка — нефтекомпании могут обязать направлять на переработку по меньшей мере 40% сырья, а также рассматривается перспектива создания секции биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей.
По данным «Коммерсанта», эти меры обсуждались на совещании у российского вице-премьера Александра Новака.
Кроме того, по итогам заседания также было поручено ускорить ж/д перевозки нефтепродуктов.
Ранее в России обнулили пошлину на импорт нефтепродуктов.