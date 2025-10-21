Индии грозят протесты из-за торговых переговоров с Трампом

Индийские фермеры оказали политическое давление на премьера Нарендру Моди, заставив отказаться от сельскохозяйственных реформ. Фермеры начали предупреждать, что вернутся с трактором, если правительство уступит в торговле с США. Они опасаются ущерба от импорта американской сельхозпродукции, передает FT.

Сложные переговоры с США стали темой общенациональных дебатов. Индия традиционно избегает включения сельского хозяйства в торговые соглашения, так как это может навредить миллионам фермеров.

Моди выразил намерение противодействовать политике, которая может нанести ущерб фермерам. Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Индии, составляя почти пятую часть ее валового внутреннего продукта и обеспечивая работой около половины трудоспособного населения. В 2020 году Моди отказался от планов по дерегулированию торговли сельскохозяйственной продукцией после массовых протестов со стороны фермеров.

Министр торговли США Говард Лютник критиковал Индию за отсутствие импорта американской кукурузы и высокие пошлины на рис, кукурузу и молочные продукты. Индия пострадала от торговой войны с США, столкнувшись с высокими пошлинами на импорт.

Как пишут авторы, аграрный сектор остается основным камнем преткновения в дискуссиях с США, Австралией, Великобританией и Евросоюзом. Индия готова допустить импорт кукурузы для производства биотоплива и ввести ограничения на ввоз других сельхозпродуктов, но не собирается полностью открывать свой аграрный рынок.

Фермеры обеспокоены снижением цен из-за импорта и угрожают протестами, если Моди пойдет на компромисс. В Пенджабе фермеры используют лозунг «Нет фермера — нет еды».