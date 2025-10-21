Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

В 2025 году Абхазия увеличила поставки мандаринов в Россию. Об этом заявила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния, ее слова приводит ТАСС.

С конца сентября соседняя республика нарастила экспорт мандаринов до 502,5 тонны (плюс 118 тонн в годовом выражении). Поставки лимонов увеличились до 19,5 тонны (плюс 12 тонн год к году).

«Что касается фейхоа, то экспортировано 210,3 тонны, что на 7,6 тонны больше, чем в прошлом году, а хурмы — 45,5 тонны или на 27,1 тонны больше», — добавила Квициния.

Объем ввезенных абхазских киви и апельсинов остались на уровне прошлого года — по три тонны.

Как ранее заявили в АТОЛ, цены на мандарины уже начали расти, и фрукты могут подорожать на 20 процентов к Новому году. Сейчас мандарины в среднем стоят 224 рубля за килограмм — на три процента больше, чем годом ранее, когда цена составляла 217 рублей. «Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20 процентов», — отмечают эксперты.