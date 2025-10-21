Россия обыграла США на неожиданном фронте

Россия договорилась с Китаем о поставках ржаной муки. Таким образом, Москва сделала еще один шаг, чтобы вытеснить США с продуктовых рынков КНР, пишет обозреватель Ши Цзянъюэ в статье для Tencent.

Обозреватель отметил, что КНР и Россия подписали необходимые протоколы для экспорта ржаной муки в Китай в мае текущего года. При этом российская сторона заметила, что китайский рынок обладает большим потенциалом и станет важным направлением экспорта российской зерновой продукции.

По его данным, 14 октября произошли два важных события, свидетельствующих о том, что продовольственная стратегия Пекина изменилась: американские фермеры пожаловались, что никто не покупает огромный урожай соевых бобов, а на Дальнем Востоке в сторону КНР двинулись грузовики с ржаной мукой из России.

Действия Китая назвали актом неповиновения США

В 2024 году Китай импортировал 27 млн тонн американских соевых бобов, что составило более половины экспорта сои США, напомнил журналист.

В 2025 году президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю санкциями, штрафами, пошлинами, ответными мерами. На фоне этого летом количество американских судов с соей, пришвартованных к зерновым терминалам КНР, сократилось до нуля, а число сухогрузов из Бразилии, Аргентины, Уругвая значительно выросло.

«Продовольственная, национальная безопасность, социальная стабильность и экономическое развитие тесно взаимосвязаны», — подчеркнул Цзянъюэ.

Автор статьи разъяснил, что Пекин диверсифицировал поставки зерна и муки, стал закупать эти товары у 11 стран, в том числе, у России и Бразилии; оптимизировал цепочки поставок; отдал приоритет не цене, а национальной безопасности.