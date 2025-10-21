Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

Хрупкое положение китайской экономики усиливается слабым внутренним спросом, который демонстрирует стабильную тенденцию к замедлению темпов роста уже на протяжении полугода. Об этом «Ленте.ру» сообщил аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Так он прокомментировал новость о том, что китайская экономика в III квартале выросла всего на 4,8 процента, что стало самым слабым показателем за год.

Как полагает аналитик, власти КНР могли бы решить эту проблему, стимулируя внутреннее потребление. Однако начавшиеся с 2024 года попытки правительства сделать это пока оказались недостаточными.

Лукьянчиков полагает, что на фоне неопределенности в переговорах с США китайское руководство сохранит выжидательную позицию и ограничится небольшим объемом поддержки до конца текущего года. Предстоящий IV Пленум ЦК КПК, где будет определяться экономическая политика страны на следующие пять лет, поможет инвесторам лучше понять долгосрочный взгляд высшего руководства на развитие китайской экономики.

Ожидается, что власти Китая пообещают стимулировать внутренний спрос, а также сделают акцент на прорыве в технологических областях и модернизации промышленного комплекса. Такой подход, по мнению эксперта, нельзя назвать провальным, и он может привести к росту отдельных секторов. Однако он выглядит рискованным для широкого китайского фондового рынка.

Ранее сообщалось, что в Китае растут опасения по поводу углубления структурных дисбалансов. Хотя рост в 4,8 процента и оправдал ожидания, есть сомнения в том, что КНР в период растущей торговой напряженности с Вашингтоном сможет обеспечить сохранение таких темпов.