Мишустин рассказал о спросе на российские товары за рубежом

Lenta.ru

Российские товары покупают не только партнеры Москвы, но и недружественные страны. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Мишустин рассказал о спросе на российские товары за рубежом
© РИА Новости

По его словам, за первое полугодие потратили на это более 25,5 миллиарда долларов. Кроме того, политик отметил важность маркировки продукции брендом «Сделано в России».

Премьер подчеркнул, что сейчас в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии работают десятки магазинов и демонстрационных павильонов с товарами.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.