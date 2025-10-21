Мишустин рассказал о спросе на российские товары за рубежом

Российские товары покупают не только партнеры Москвы, но и недружественные страны. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, за первое полугодие потратили на это более 25,5 миллиарда долларов. Кроме того, политик отметил важность маркировки продукции брендом «Сделано в России».

Премьер подчеркнул, что сейчас в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии работают десятки магазинов и демонстрационных павильонов с товарами.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.