Спрогнозирована ключевая ставка ЦБ после новых санкций против России

Новые санкции США и Евросоюза, а также данные Росстата по инфляции и инфляционным ожиданиям поубавили оптимизма у экономистов, ожидающих снижения ключевой ставки Центробанка в эту пятницу. Тем не менее, многие из них по-прежнему рассчитывают на снижение ставки с текущих 17% до 16-16,5%.

По данным Росстата, рост потребительских цен в октябре продолжил ускоряться. За неделю с 14 по 20 октября средние цены по широкому кругу товаров и услуг, которые отслеживает ведомство, выросли на 0,22% после повышения на 0,21% неделей ранее и столь же высоких темпов в начале месяца. В годовом выражении без сезонных корректировок инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября. Продолжает быстро дорожать топливо, резко растут в цене томаты и некоторые другие продукты.

Банк России в среду опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, которые являются значимым фактором при вынесении решения по ставке. Как следует из результата опроса "инФОМ" по заказу ЦБ, инфляционные ожидания в октябре не снизились и остались на уровне сентября - 12,6%. Это значение близко к уровню сентября 2024 года (12,5%), когда ключевую ставку повышали с 18% до 19%. Тем не менее умеренный оптимизм по поводу вероятного решения по ставке Центробанка 24 октября в экспертной среде сохраняется.

Новые санкции США и Евросоюза против России окажут значимое, но не основное влияние на решение ЦБ, заявил "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, прежде всего ЦБ будет учитывать показатели экономического развития России, включая данные по инфляции.

"Инфляция, действительно, несколько выросла, и это аргумент в пользу более сдержанного подхода в отношении темпов снижения ключевой ставки. Новый пакет санкций и последние решения американских властей тоже влияют на ситуацию - она не простая. И совету директоров Банка России придется принимать непростое решение. Но пока динамика инфляции позволяет, по моему мнению, двигаться в сторону снижения ставки", - сказал депутат.

Большинство главных экономистов и аналитиков крупнейших системно-значимых банков по-прежнему уверены, что Центробанк в пятницу воздержится от снижения ставки. А среди оптимистов практически никто не ждет шага вниз более, чем на 1%.

Настроения на остальной части рынка распределились таким же образом. Один из аргументов среди тех, кто ждет снижения ставки, заключается в умеренно негативном характере поступающих данных.

"Несмотря на ускорение инфляции в сентябре и начале октября, в том числе за счет опережающего роста цен на бензин, и появление информации о планируемом повышении НДС с 20% до 22% с начала года, медиана ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев не изменилась по сравнению с сентябрем и осталась на уровне 12,6% - это минимум с сентября прошлого года. А медиана наблюдаемой инфляции (за прошедшие 12 месяцев) снизилась до 14,1% с 14,7% в сентябре - это минимум с мая прошлого года. Хотя эти уровни инфляционных ожиданий все еще считаются повышенными, отсутствие их роста можно считать хорошей новостью", – полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Вместе с тем ценовые ожидания предприятий в октябре, напротив, увеличились, что говорит, скорее, в пользу скептиков.

Центробанк, действительно, стоит перед сложным выбором между тремя сценариями - паузой, снижением на 0,5% или на 1%, рассказал "Российской газете" старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

"На наш взгляд, у Банка России есть возможность для решительного шага: снижение ключевой ставки на 1% могло бы поддержать замедляющуюся экономику и смягчить ужесточившиеся кредитные условия без потери контроля над инфляцией. При этом, учитывая осторожную коммуникацию регулятора и неоднородность данных, более вероятным выглядит шаг снижения на 0,5%", - поделился прогнозом Исаков.

По его словам, рост ВВП не превысит 1% в 2025 году, а "риски для 2026 года растут".

"При этом инфляция по итогам года остается высокой - около 6-7%, а последние данные показывают ускорение роста цен до 7-8% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения снизились, но у бизнеса - выросли в преддверии повышения НДС. Несмотря на сохраняющуюся жесткость кредитных условий, они стали чуть мягче по сравнению с третьим кварталом, что отчасти отражает адаптацию финансового сектора к высокой ставке", - отметил экономист. "На этом фоне снижение на 1% - допустимый вариант для поддержки спроса и снижения стоимости фондирования в условиях охлаждения роста. Тем не менее, с учетом риторики регулятора и необходимости удерживать якорь инфляционных ожиданий, более вероятным выглядит снижение на 0,5%. Это нетипично для периодов двузначных ставок, когда Банк России обычно предпочитает крупные шаги, но сейчас такой размер шага может стать для регулятора сбалансированным решением, удерживающим баланс между ростом экономики и ценовой стабильностью", - пояснил свою точку зрения Александр Исаков.

Экономист, автор проекта bitkogan Евгений Коган склоняется к тому, что снижения ставки пока не будет, в том числе из-за рисков в связи с новыми санкциями.

"Ужесточение санкций против российских нефтяных компаний приведет к сокращению экспортных доходов России. Это чревато двоякими последствиями для инфляции. С одной стороны, снижение экспортных поступлений ослабит совокупный спрос и будет способствовать замедлению роста цен. С другой стороны, уменьшение притока валютной выручки приведет к ослаблению рубля, что, напротив, усилит инфляционное давление", - объяснил он.

Снижения ключевой ставки не будет не только в октябре, но и в декабре, убежден главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, условия для снижения пока не сложились и нужно ждать следующего года.