Силуанов заявил о «белых местах» при ввозе товаров в Россию

Минфин выделил несколько направлений, требующих дополнительных усилий со стороны правительства и бизнеса, среди них — беспошлинный ввоз товаров в Россию. Об этом по итогам стратсессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий бизнеса заявил глава министерства Антон Силуанов.

«Видим, что есть много таких «белых мест», по которым товар ввозится без соответствующей уплаты пошлины, без соответствующей уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), декларируются одни товары, а под этим видом провозятся другие товары. Есть над чем работать», — резюмировал министр.

Ответить на этот вызов участники страсессии согласились введением системы подтверждения оплаты товара при транспортировке в Россию. О том, как именно она будет работать, глава ведомства пока не пояснил.

Кроме того, министр обратил внимание не только на серый импорт, но и на торговлю. В пример он привел рынки, где расчет за товары идет наличными и где не используется контрольно-кассовая техника (ККТ). А это значит, что налоги там также не уплачиваются.

На недобор НДС обращала внимание в том числе и Счетная палата (СП). Однако, если министр говорил о причинах неуплаты НДС, то надзорное ведомство сфокусировалось на последствиях этого явления.

Дело в том, что российское правительство получило почти на 1 трлн рублей меньше от НДС на импортируемые товары, чем рассчитывало. В результате это привело к пересмотру параметров бюджета на этот год. Согласно представленным Минфином поправкам, дефицит казны вырос на 1,9 трлн рублей, до 5,73 трлн или 2,6% ВВП. Одной из причиной этого стал пересмотр прогноза по ненефтегазовым доходам, которые сократились на 2,3 трлн рублей.

Как следует из разбивки ненефтегазовых доходов, представленной СП, больше половины сокращения пришлось на импортные сборы — около 1,2 трлн рублей. Среди них ключевую роль сыграл как раз ввозной НДС, который недобрали в первую очередь из-за сокращения импорта в рублевом выражении, а также изменения структуры ввоза — в том числе облагаемого НДС, объясняла СП.