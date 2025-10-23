ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, передаёт Reuters.

В новый пакет антироссийских санкций входит запрет на поставки сжиженного газа, дополнительные ограничения на поездки российских дипломатов и включение в «чёрный список» ещё 117 танкеров.

Накануне Reuters со ссылкой на дипломатические источники передавало, что Евросоюз планирует включить в 19-й пакет антироссийских санкций четыре китайские компании, в том числе два нефтеперерабатывающих завода.

Агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Евросоюза намерены одобрить 19-й пакет антироссийских санкций на саммите в четверг, 23 октября.