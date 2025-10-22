Стало известно, как в России могут решить проблему дефицита бюджета

Власти, скорее всего, предпочтут увеличить налоги, а не сокращать социальные расходы для решения проблемы дефицита бюджета. Об этом в беседе с News.ru заявил Александр Хандруев, бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС.

Эксперт предположил, что индексация некоторых надбавок может быть временно приостановлена. По его словам, «гораздо больше оснований говорить о том, что будут повышены налоги».

Хандруев подчеркнул, что в России поднимают вопрос о повышении НДС с 20 до 22%. При этом, по его словам, до снижения социальных расходов дело вряд ли дойдет.

«Не исключаю, что будет отложено введение новых социальных выплат, может быть, приостановят индексацию некоторых видов надбавок», — отметил Хандруев.

Он отметил, что проблема чрезмерного социального давления на бюджет характерна не только для России, но и для многих развитых стран, которые сталкиваются с аналогичными трудностями.

Ранее комитет Государственной Думы по бюджету и налогам предложил принять поправки к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В соответствии с этими поправками, дефицит бюджета в текущем году составит 5,736 трлн рублей, что эквивалентно 2,6% от валового внутреннего продукта и на 1,944 трлн рублей превышает ранее установленный показатель.