Золото пережило рекордный обвал

Стоимость золота закрепилась около отметки $4140 за унцию после падения на 6,3% — самого резкого обвала за более чем 12 лет. Серебро, рухнувшее на 8,7%, демонстрирует умеренный рост в среду утром. Коррекция произошла на фоне перекупленности драгметаллов, торговавшихся в «перегретой зоне» с начала сентября, сообщает Bloomberg.

Основными факторами распродаж стали фиксация прибыли крупными игроками и техническая перекупленность. Аналитики Standard Chartered ожидают восстановления динамики в следующем году, отмечая сохранение фундаментальных драйверов: политики дедолларизации центробанков и ожиданий смягчения монетарной политики ФРС США. Банк Citigroup временно снизил прогнозы по золоту, прогнозируя консолидацию около отметки $4000.

Дефицит официальной статистики из-за шатдауна правительства США усугубляет неопределенность на рынке. Несмотря на коррекцию, серебро сохраняет повышенную волатильность из-за сохраняющегося дефицита на лондонском рынке, где запасы продолжают сокращаться.