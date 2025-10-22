Госдолг России будет расти быстрее запланированного

Государственный долг продолжит расти более высокими темпами, чем было запланировано.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

«В следующем году он составит 43,7 триллиона и достигнет 53,8 триллиона рублей в 2028 году, составив таким образом, 17,7 процента ВВП. За три года он увеличится до 19,5 процента», — привел цифры глава Счетной палаты.

На обслуживание госдолга потребуется 3,9 триллиона рублей в 2026 году и 4,6 триллиона рублей в 2028 году.