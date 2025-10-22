Новые климатические правила могут рассорить ЕС и США

Экспортеры ископаемого топлива опасаются за свои инвестиции и поставки энергоресурсов. Вашингтон и Доха назвали директиву ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости угрозой для европейской экономики и энергетической безопасности, сообщает The Financial Times.

Они подчеркнули, что новые правила могут нанести ущерб экспорту СПГ, который стал важным источником энергии для ЕС после российской спецоперации на Украине. В письме министров энергетики США и Катара говорится, что «меры происходят в критический момент».

По их словам, эти правила могут нарушить торговые и инвестиционные соглашения и «поставить под угрозу энергетическую безопасность». Европейский Союз получает 16% газа из Соединенных Штатов и 4% из Катара. К 2027 году ЕС планирует сократить зависимость от российского газа на 19%, что делает поиск альтернативных источников энергии критически важным.

В 2027 году в Европейском Союзе начнет действовать закон о должной осмотрительности, который предусматривает возможность наложения штрафов на компании за нарушение прав человека или нанесение экологического ущерба. Это вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах, так как закон может иметь экстерриториальное действие и приводить к судебным разбирательствам.

Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби призвали ЕС учесть их опасения и возобновить диалог для выполнения ключевых положений директивы.