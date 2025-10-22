Эксперт сделала прогноз решения ЦБ по ключевой ставке

24 октября станет известно решение Центробанка по ключевой ставке.

«Вероятно уровень ключевой ставки будет сохранен без изменений или будет незначительно снижен - на 0,5-1 пункта. С одной стороны, подобный подход будет продолжать тренд последних месяцев, в рамках которого к концу года ключевая ставка должна достигнуть 16% и частично повысит привлекательность заемных средств. С другой стороны, глава Центробанка неоднократно заявляла о сдержанных планах по снижению ключевой ставки. В связи с чем резкой динамики в ближайшее время не ожидается», — рассказала эксперт рынка недвижимости, основатель New&Now Agency Ольга Нарт.

Ранее сообщалось, что снижение к нейтральной ставке ЦБ (7,5−8,5%) возможно ближе к концу 2027 года.