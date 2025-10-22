Набиуллина выступит на заседании Совета Федерации

Совфед пригласил Набиуллину на следующее пленарное заседание

ТАСС

Совет Федерации принял решение пригласить на следующее пленарное заседание осенней сессии председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для выступления в рамках правительственного часа.

Следующее пленарное заседание палаты запланировано на 29 октября. Набиуллина, как ожидается, расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

С предложением о приглашении Набиуллиной выступил комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.