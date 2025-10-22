Стало известно, сколько России придется заплатить за тоннель на Аляску

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что траты России в случае строительства туннеля между Чукоткой и Аляской могли бы оказаться гораздо больше американских. Об этом депутат рассказал порталу Life.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что РФ и США начали обсуждать строительства тоннеля между двумя странами. По его словам, проект может стоить не меньше восьми миллиардов долларов.

«Каждый из нас занимался ремонтом у себя дома. И знает принцип «дважды два», я надеюсь. Когда к вам приходят строители, рассказывают, как все это будет, вы на два умножаете смету... И на два умножаете время. И все примерно соответствует реальности», - так Делягин высказался о возможной стоимости проекта.

Он предположил, что восемь миллиардов долларов - «стоимость самих работ по американским нормативам, а не по российским». Депутат предположил, что в этой сумме может не учитываться строительство «подъездных путей».