Инфляция снова ускорилась: как это повлияет на ключевую ставку

Инфляция в России на неделе с 14 по 20 октября 2025 года ускорилась до 0,22% после 0,21% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. С начала месяца цены увеличились на 0,63%, с начала года — на 4,95%.

По расчетам ЦБ, годовая инфляция на 20 октября составила 8,19% против 8,16% неделей ранее, по расчетам Минэкономразвития — 8,14% против 8,08%. Ускорение связано прежде всего с ростом цен на продукты, пишет «Интерфакс».

Плодоовощная продукция подорожала почти на 2%: помидоры — на 6,2%, огурцы — на 3,4%, картофель — на 2,4%. Выросли цены на яйца, гречку и колбасу. При этом сахар и баранина подешевели.

Инфляционные ожидания населения России в октябре 2025 года не изменились и составили 12,6%, следует из опроса Банка России, проведенного с 6 по 16 октября 2025 года (.pdf). Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в октябре снизилась на 0,6 п.п. и составила 14,1%.