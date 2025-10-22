Пашинян объяснил, почему в Армении невозможно производство коньяка

Производство коньяка в Армении невозможно из-за отсутствия у местных компаний права на использование этого наименования. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

На правительственном часе в парламенте он отметил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении. По словам Пашиняна, еще с 2018 года он говорил, в том числе на заседании правительства, о том, что «так не пойдет и нужно менять мышление».

«В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производиться "Джермук" (армянская минеральная вода). У нас не может производиться шампанское», — сказал премьер.

По мнению Пашиняна, проблема Армении заключается в том, что «у нее есть окно, и она через него смотрит на мир».

Напомним, что в июне 2021 года Ереван одобрил финансовое соглашение с Евросоюзом, которое предусматривает предоставление государству трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова «коньяк» на алкогольной продукции. С 2023 года Армения начала продвигать свою продукцию под географическим наименованием Armenian brandy.