В Росрыболовстве заявили о подготовке ответных мер против Норвегии

Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

Напомним, что в мае Евросоюз включил российские рыболовецкие компании «Норебо» и «Мурман Сифуд» в свой санкционный список. В июле МИД Норвегии заявил о намерении ввести ограничения в отношении рыболовных судов компании. Комментируя это, Шестаков заявлял, что РФ примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Осло в течение месяца не пересмотрит свой запрет.

«Мы сейчас готовим ответные меры, о которых объявим Норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», — сказал глава Росрыболовства.

Он отметил, ответные меры введут в текущем году.