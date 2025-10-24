Индия считает неприемлемым поведение государств, отпускающих указания о том, с кем дружить и торговать, а с кем — нет. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Индии Шаши Тхарур, в свою очередь, назвал неуместными заявления Соединенных Штатов о решениях индийских властей. По мнению политика, президент США Дональд Трамп "не должен рассказывать миру о том, что сделает Индия", сообщает ANI.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что поставки российской нефти в Индию по-прежнему продолжаются. Так дипломат отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Индия больше не станет приобретать нефть у России под угрозой огромных таможенных пошлин и вторичных санкций.

До того президент России Владимир Путин заявил, что "на слуху сейчас, конечно, ситуация с закупкой российской нефти". Он подчеркнул, что, например, Индия отказалась подчиниться давлению США и прекратить покупку энергоресурсов у нашей страны.