Поставки российской нефти в Индию могут полностью прекратиться

Из-за санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл» могут быть почти полностью прекращены поставки российской нефти, которая играет важную роль в экономиках России и Индии. Руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что новые ограничения, введенные Соединенными Штатами, делают продолжение поставок невозможным, сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что Индия ранее не была крупным покупателем российской нефти, однако ситуация кардинально изменилась в 2022 году в связи с обострением отношений между Россией и Украиной. Страны G7 ввели ограничения на цену нефти, установив потолок в $60 за баррель. Это привело к увеличению спроса на российскую нефть, которая стала привлекательной из-за более низких цен. С начала года на Россию пришлось более 36% индийского импорта нефти.

Президент США Дональд Трамп предпринял решительный шаг, включив в санкционные списки крупнейших российских производителей нефти, что напрямую повлияло на их экспортные потоки. Ранее он избегал введения жестких санкций, несмотря на сильное давление со стороны премьер-министра Нарендры Моди.

Индия пересматривает торговлю с Россией

Ранее аналитики инвестбанка Goldman Sachs заметили, что рынок нефти начинает испытывать глобальный избыток. Они отслеживают перемещения нефтетанкеров с помощью спутниковых данных и сравнивают их с информацией о запасах, которую предоставляют МЭА и Минэнерго США. На основании этих данных специалисты сделали вывод, что предложение на рынке превышает спрос.