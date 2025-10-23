В Сбербанке спрогнозировали курс рубля в 2026 году

Рубль может удержать позиции до конца года, но в 2026 году аналитики ждут ослабления нацвалют. С конца сентября 2025 года рубль укрепился до 82 ₽ за доллар и 11,5 ₽ за юань благодаря активным продажам валюты экспортерами.

До конца 2025 года этот фактор сохранится и поддержит курс на уровне 83 ₽ за доллар и 11,6 ₽ за юань, ожидают аналитики SberCIB. Однако уже в 2026 году рубль может ослабнуть до 100 ₽ за доллар.

Эксперты «Сбера» отмечают, что влияние ключевых факторов поддержки постепенно снижается. Реальные процентные ставки падают, объем импорта растет, а продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила сократятся. К тому же базовая цена на нефть в расчетах бюджета снизится, а экспорт может уменьшиться из-за удешевления сырья.