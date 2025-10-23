Еще три страны присоединились к потолку цен на российскую нефть

Япония, Австралия и Новая Зеландия официально присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Совета Европейского союза.

Согласно документу, эти страны включены в перечень государств, не входящих в ЕС, которые поддержали санкционный механизм.

Действующее ограничение устанавливает максимальную цену на российскую нефть на уровне 47,6 доллара США за баррель.

Напомним, правила предусматривают запрет на транспортировку и страхование нефти российского происхождения, если её стоимость превышает установленный лимит.

Ранее сообщалось, что ЕС прекратит закупку российского СПГ из-за новых санкций.