Каллас высказалась о новых антироссийских санкциях США

Новые антироссийские санкции США лишат Москву возможности продолжать конфликт на Украине.

С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим [ЕС ]19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств для финансирования», — сказала глава евродипломатии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проект 19-го пакета антироссийских санкций, заявив, что ограничительные меры ЕС против России неэффективны и в первую очередь наносят ущерб самому объединению.