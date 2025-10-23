Экономист раскрыл, что мешает ЕС забрать российские активы

Европейский союз (ЕС) оказался в сложной ситуации, пытаясь разобраться с замороженными российскими активами. Решение, которое сначала казалось политически выгодным, обернулось тупиком. Экономист Алексей Зубец считает, что у Брюсселя фактически остался лишь один вариант — вернуть средства законному владельцу.

Такое мнение он озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Бельгийцы потребовали, чтобы была круговая порука, а Европа пока не готова эту поруку подписывать. То есть они давят на Европу: ты давай там, все сама делай, и отвечать тоже будешь ты сама, а мы ни за что отвечать не будем», — заявил эксперт.

По его словам, в этих условиях конфискация, понятное дело, невозможна.

Он добавил, что европейские страны прекрасно осознают юридические и финансовые риски, которые повлечет конфискация российских активов. Именно поэтому, несмотря на громкие заявления, реальные действия до сих пор не предприняты.

«Всем понятно, что деньги придется отдать. Рано или поздно Россия добьется возвращения этих денег разными способами», — заявил Зубец.

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз оказался в положении, когда любое решение вредит ему самому. Конфисковать активы — значит создать опасный прецедент и потерять доверие инвесторов. Вернуть — признать ошибку и ослабить политические позиции. В итоге, по мнению Зубца, вопрос пока завис в воздухе, и разговоры о конфискации останутся на уровне риторики.