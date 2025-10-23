Германии предсказали огромные потери из-за конфискации активов России

Если Европейский союз использует замороженные российские активы для финансирования военных потребностей Украины, то финансовые потери Германии могут превысить 100 миллиардов евро. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, его процитировало ТАСС.

© Lenta.ru

Он напомнил, что ФРГ как никакое другое государство вкладывала деньги в Россию. Поэтому именно Германия понесет наибольшие потери, если средства Банка России пойдут на закупки оружия для Украины. Как пояснил Шепп, на счетах в российских банках лежат средства германских заводов, торговых сетей, предприятий, занятых в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники.

Ранее сообщалось, что высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более 720 миллионов евро, которые были заморожены в связи с санкциями Евросоюза.