В России оценили решение Минфина США о новых санкциях

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал решение американских властей ввести новые санкции против России, а также высказался об их влиянии на российскую экономику. По словам специалиста, на фоне давления Вашингтона на Москву поддержку РФ может усилить Китай.

Минфин США ранее объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

У американцев есть такое выражение - «идти и жевать жвачку». Оно означает делать два дела одновременно. Так вот в отношениях с Россией США «идут и жуют жвачку». То есть, с одной стороны, Вашингтон пытается вести диалог с Москвой, а, с другой стороны, пытается оказывать на нее некое управляемое давление. И задача РФ в настоящее время заключается в том, чтобы показать американцам, что такие методы не пройдут. Мол, мы либо договариваемся, либо будет торгово-экономическая война. И здесь важно понимать, что России есть чем ответить на подобные действия, - прежде всего, на Украине. Поняв, что американцы не собираются договариваться, РФ при желании может в начале зимы парализовать всю украинскую энергетику. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Ограничительные меры в отношении «Роснефти» и «Лукойла» могут привести к ухудшению торгово-экономического баланса России, но у страны есть возможность поддержать его за счет других источников, в частности за счет продажи золота, подчеркнул специалист.

«У России есть большие запасы золота. Этого золота достаточно, чтобы заместить валютные поступления даже в том случае, если в течении года больше вообще ничего не удастся продать. То есть в принципе все потери, связанные с санкциями, Россия может компенсировать благодаря золоту и продолжать жить так, как живет», - заявил Зубец.

После введения санкций «Роснефти» и «Лукойлу» придется искать посредников, чтобы реализовывать свою продукцию за границей, отметил эксперт.

«Это можно будет делать через Китай, через монархии Персидского Залива и так далее», - сказал он.

Вместе с тем экономист допустил, что в дальнейшем китайские власти захотят поддержать Россию на фоне ее противостояния с США и нарастят закупки энергоресурсов.

«Китай – это крупнейший в мире покупатель сырьевых ресурсов. И его потребность в нефти гораздо выше, чем экспортные возможности РФ. То есть один Китай может выкупить всю российскую нефть, а затем осуществить дополнительные закупки в других странах. Так что если Пекин захочет нас поддержать, то проблем не будет, новых американских санкции вообще никто не заметит», - сказал экономист.

