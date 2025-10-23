Киев рассчитывает до конца года получить от Запада около $15 млрд

Власти Украины рассчитывают до конца 2025 года получить от своих западных партнеров финансовую помощь в размере $15 млрд. Об этом говорится в октябрьском отчете Нацбанка страны (НБУ).

"В августе - октябре получено более $13 млрд внешнего финансирования. До конца года ожидается поступление еще около $15 млрд", - говорится в документе на сайте регулятора.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства становится все сложнее. Власти Украины просят ЕС использовать для выплат Киеву замороженные в Европе российские суверенные активы в качестве так называемого репарационного кредита.

Большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.