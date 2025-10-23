Минфин предлагает электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Минфин подготовил проект постановления правительства России, которым предлагается утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкогольной продукции взамен товарно-транспортной накладной. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России подготовил проект постановления правительства РФ об утверждении электронных документов, которые будут использоваться для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции взамен товарно-транспортной накладной. Постановлением будет определено содержание таких документов и порядок их использования. Представление электронного документа сделает подтверждение легальности товара надежнее и позволит сократить предпринимателям расходы на аналоговые документы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для подтверждения легальности пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции предлагается установить универсальные передаточные документы, представляемые в системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, - ГИС МТ.

Для подтверждения легальности остальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в ЕГАИС, добавили в Минфине.