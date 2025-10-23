Путин: РФ и Саудовская Аравия продают больше нефти, чем потребляют

Россия и Саудовская Аравия, в отличие от США, продают больше нефти и нефтепродуктов, чем потребляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

"США потребляют 20 млн [баррелей в сутки], они что-то продают и еще больше закупают, главным образом. В Канаде 13,5 [млн баррелей в сутки] производят, 20 [млн баррелей в сутки] потребляют", - указал глава государства.

"А вот Российская Федерация и Саудовская Аравия, они больше продают нефти и нефтепродуктов", - отметил президент.