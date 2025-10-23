Германия может потерять более €100 млрд при конфискации активов РФ

Если Евросоюз решит передать замороженные активы РФ Украине, то Германия рискует потерять более сотни миллиардов евро, заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию. Поэтому она потеряет больше всех в случае запланированного использования средств Центробанка России для закупок оружия для Украины», — объяснил Шепп.

Он оценил возможные финансовые потери ФРГ в сумму, превышающую €100 млрд, и напомнил, что на счетах в российских банках лежат средства многих немецких предприятий из сферы энергетики, фармацевтики, торговли и промышленности.

23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что королевство блокирует конфискацию замороженных активов, если Евросоюз не разделит риски между всеми участниками объединения. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Кроме того, по словам Де Вевера, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.