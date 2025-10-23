Китайские компании остановили покупку нефти из России

Крупнейшие государственные компании Китая остановили покупку нефти из России после введения новых санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации издания, покупку нефти остановили компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil. Ожидается, что они на какое-то время воздержатся от поставок нефти из России морским путем.

«По словам источников, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли морской российской нефтью, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.<...> В то время как Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю, большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы», — сообщает издание.

Ранее минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позже в СМИ появилась информация о том, что из-за этих ограничений могут полностью прекратиться поставки российской нефти в Индию.