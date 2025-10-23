США рассчитывают на сокрушительный эффект санкций против России

Пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Каролин Левитт прокомментировала новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Левитт объяснила, почему Трамп решил ввести санкции против России именно сейчас. По ее словам, это произошло из-за того, что «настало подходящее время».

«Президент говорил что введет санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера настал именно этот день», — заявила она.

Помимо этого Левитт также добавила, что Белый дом верит в эффективность ограничительных мер. На вопрос о том, будут ли последствия у новых санкций, она ответила, что их будет «много».

«Если вы смотрели санкции, они очень тяжелые», — подчеркнула она.

«Это им дорого обойдется»: Путин высказался о запрете поставок унитазов из ЕС

Ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позже их прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.