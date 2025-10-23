В ЕС назвали сроки принятия решения по российским суверенным активам

Европейские лидеры примут решение относительно использования суверенных российских активов, замороженных в Европе, в декабре, пишут обозреватели Альберто Нарделли, Донато Паоло Манчини и Андреа Палашиано в статье для Bloomberg.

В Брюсселе в четверг, 23 октября, проходит саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Планировалось, что на нем будет принято решение о судьбе финансов, замороженных на счетах европейских банков.

Вместе с тем, заметили журналисты, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил категорически против использования замороженных российских активов в рамках текущих планов Еврокомиссии, предполагающих выдачу Киеву €140 млрд в качестве «репарационного кредита».

Глава кабмина потребовал, чтобы все страны ЕС разделили с Бельгией риски от этого шага.

«Лидеры ЕС [в свете заявления Барта] перенесли принятие решения по замороженным российским активам на декабрь», — отметили обозреватели.

По их данным, глава Евросовета Антониу Кошта пообещал, что ЕС найдет средства для удовлетворения срочных финансовых запросов Украины на ближайшие два года.