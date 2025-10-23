Орбан раскрыл решени Венгрии по российским активам
Венгрия не поддержала предложение об использовании доходов от замороженных российских активов, поскольку получила предупреждение об ответных мерах со стороны РФ. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.
Ранее он заявлял, что на прошлой неделе письменно спросил у президента России Владимира Путина о его позиции по контрмерам в случае конфискации активов РФ. По словам Орбана, он получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна Евросоюза это решение.
«Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии — не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России», — сказал премьер.
Орбан назвал вопрос передачи Украине российских активов «сложным». По его мнению, это является «как минимум предполагаемым хищением», чего Венгрия не поддерживает.