В Британии раскрыли возможные последствия новых санкций против РФ для США

Соединенные Штаты Америки могут навредить сами себе, введя санкции против нефтяных компаний из России.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Если цена [на нефть] значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — сказал управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.

Эксперт нефтяной отрасли Скотт Шеффилд добавил, что США, выбрав путь новых санкций против России, решили не обострять ситуацию с конфликтом на Украине поставками ракет Tomahawk.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.