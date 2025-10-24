ЕС прорабатывает санкции против российской нефтекомпании

Евросоюз занимается разработкой санкций в отношении "Лукойла" и ищет пути сокращения связей с российской компанией после ее попадания в санкционный список США. Об этом европейскому изданию Politico сообщил европейский чиновник.

По его словам, Брюссель прорабатывает запрет на сделки с российским нефтяным гигантом. Как заявил собеседник издания, "Лукойл" сохраняет присутствие в Европе.

"Нам нужно найти способ отмежеваться от этих вещей, прежде чем мы сможем ввести санкции в полной мере", - сказал он.

Ранее Министерство финансов США включило "Лукойл", "Роснефть" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.