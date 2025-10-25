В США захотели изъять активы России для одной цели

Lenta.ruиещё 8

США поддержали идею изъять Европейским союзом (ЕС) активы России и начать их использование для закупок американских вооружений с последующей отправкой Киеву.

В США захотели изъять активы России для одной цели
© Лента.Ru

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева», — приводит агентство слова источников из Белого дома.

Кроме того, анонимные собеседники уточнили, что Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США. Предполагается, что они также будут направлены на поддержку Украины.

Ранее председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. По его словам, такой шаг может обойтись Германии потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию, «как никакая другая страна».