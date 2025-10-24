Оценены перспективы отказа Японии от газа из России

Отказ Токио от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, на которую приходится порядка 9% всего объема импорта этого вида топлива Японией, нереалистичен в краткосрочной перспективе из-за отсутствия альтернатив и прогнозируемого роста цен.

Такую точку зрения выразили японские эксперты, опрошенные ТАСС в связи с заявлениями министра финансов США Скотта Бессента о том, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов.

"Если посмотреть на всю Японию в целом, то страна получает около 10% СПГ с проекта "Сахалин-2", и на первый взгляд может показаться, что возможно прекратить эти закупки. Однако в настоящее время компания Hiroshima Gas (обслуживает префектуру Хиросима - прим. ТАСС) закупает с проекта "Сахалин-2" 50%, а Toho Gas из префектуры Аити (где находится штаб-квартира Toyota) - 20%, что означает высокую зависимость этих регионов от российского газа. С учетом этого немедленно прекратить закупки газа с "Сахалина-2" нереалистично", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС доцент Университета иностранных языков города Кобэ Хиронори Фусита, отметив, что из-за отсутствия трубопроводов обеспечить эти районы газом при отсутствии поставок из РФ будет непросто.

Префектура Аити, административным центром которой является город Нагоя, считается одним из крупнейших промышленных центров в Японии.

Нереалистичным отказ Японии от российского газа считает и эксперт в области энергетики, бывший главный редактор журнала EnergyShift Кэйити Мотохаси.

"Я считаю нереалистичным отказ от импорта 9% [газа]. Необходимы альтернативы. Кроме того, мы вступаем в сезон пикового спроса и будет сложно внезапно прекратить импорт, по крайней мере, этой зимой. Кроме того, с 2021 года есть требование поддерживать определенный уровень запасов", - сказал он, отметив, что российскому газу для Японии "нет прямых альтернатив".

Удар по энергетической безопасности

В случае отказа от российского СПГ сохранится повышенная зависимость Японии от поставок с Ближнего Востока, что является для Японии "тревожной проблемой", отметил Фусита.

"Существует конкуренция с европейскими странами, поэтому возможности закупать нефть и природный газ с Ближнего Востока по относительно низким ценам, как раньше, больше не будет. Кроме того, расстояние до Ближнего Востока значительно больше, чем до Сахалина, что приводит к увеличению транспортных расходов", - пояснил он.

К тому же поставки нефти и газа с Ближнего Востока "проходят через район вблизи Тайваня, что создает геополитические риски", отметил эксперт.

"Таким образом, как с экономической, так и с геополитической точки зрения, сохраняющаяся высокая зависимость Японии от Ближнего Востока негативно сказывается на энергетической безопасности Японии", - добавил Фусита.

Альтернативой поставок с Ближнего Востока могли бы стать проекты на Аляске.

"Однако потребуется время, чтобы увеличить производство на Аляске, поэтому перейти на этот источник сейчас невозможно. Следовательно, Японии придется в долгосрочной перспективе полагаться на Ближний Восток и смириться с тем, что ее энергобезопасность находится в хрупком состоянии", - пояснил эксперт.

Кроме того, как сообщали ранее японские СМИ, в Токио в целом осторожно относятся к идее масштабных инвестиций в развитие производства СПГ на Аляске из-за высоких затрат, несмотря на запросы со стороны США.

Последствия для отношений с Россией

Разрыв сотрудничества с РФ в энергетическом секторе не только "не принесет Японии никакой выгоды" с точки зрения продвигаемой новым премьером Санаэ Такаити политики "Япония прежде всего", но и "нанесет ущерб российско-японским отношениям", предупредил Фусита.

"Сейчас японо-российские отношения помимо сотрудничества в энергетике ограничиваются лишь приемом туристов и некоторыми культурными обменами", - отметил эксперт.

О последствиях для двусторонних отношений предупредил и Кэйити Мотохаси.

"Поддержание экономических связей способствует поддержанию связей между странами и оставляет возможность для диалога. Я считаю, что это важно с точки зрения обеспечения стабильности в Восточной Азии", - отметил он.

Внутриполитические последствия

Отказ от российского газа для Японии может привести и к внутриполитическим проблемам.

"Одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются японские избиратели, является политика в области цен. Новая администрация, вероятно, будет озабочена этим вопросом. Недавний рост цен обусловлен рядом сложных факторов, но особое влияние имеют слабая иена и рост цен на энергоносители", - отметил Фусита. "В этих условиях прекращение закупок газа с проекта "Сахалин-2", с которого на протяжении длительного времени можно стабильно и относительно недорого [получать газ], может негативно сказаться на уровне цен. В условиях ослабления иены, даже если мы переключимся на энергоносители с Ближнего Востока, рост цен в иенах будет неизбежен, что, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен", - считает эксперт, отмечая, что неспособность решить проблемы с ростом цен новой японской администрации может вызвать разочарование общественности и "негативно скажется на возможности управлять" страной. "С чисто внутриполитической и экономической точки зрения я считаю, что сокращение сотрудничества с Россией в энергетическом секторе было бы для Японии невыгодным", - добавил он.

Вместе с тем, как признал Фусита, "высока вероятность того, что с точки зрения внешней политики и безопасности Японии придется сократить сотрудничество с РФ, чтобы сблизиться с западными странами". По его словам, новая администрация в Японии "столкнется со сложной задачей - как сбалансировать внутренние и внешние вопросы".

Опасения роста цен

Опасаются роста цен в случае отказа от российского газа и в японском правительстве.

"Если мы будем закупать СПГ в качестве замены на азиатских рынках, то закупочные цены резко вырастут, что отразится на счетах за электроэнергию. Мы тщательно изучим этот вопрос, комплексно оценивая [ситуацию с установлением] мира на Украине и национальные интересы Японии", - сказал газете "Никкэй" вновь назначенный на пост министра экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава. "Если импорт СПГ из России прекратится, то цены на закупки в других местах вырастут, что может привести к росту внутренних цен на электроэнергию и газ", - отметил источник издания в энергетической отрасли.

По словам источника газеты "Хоккайдо" в МИД Японии, Токио "даже в сложных условиях не может легко приостановить импорт" газа с "Сахалина-2".

"Сахалин-2" для Японии

Япония получает примерно 9% всего импорт СПГ с российского проекта "Сахалин-2". На этот объем приходится порядка 3% всей электрогенерации в стране.

Контракты на поставку СПГ с этого проекта увязаны с поставками и небольших партий нефти. В связи с этим из западных ограничений на закупки российской нефти и механизма "потолка цен" для "Сахалина-2" сделаны исключения. Эти исключение, сделанные Минфином США, действуют до 19 декабря.

Вопрос об отказе от импорта российских энергоносителей может встать во время визита президента США Дональда Трампа в Японию 27-29 октября. Как ожидается, японский премьер Санаэ Такаити сообщит ему о намерениях расширить импорт американского СПГ и попытается добиться понимания относительно сохранения поставок российского газа.