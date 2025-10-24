Роковой декабрь: почему он может стать последним для Киева

Провал переговоров в ЕС по выделению Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов стал крайне тревожным сигналом для Киева. После прекращения американской помощи Украина теперь полностью зависит от европейских вливаний. Как пишет украинское издание "Страна", отсрочка решения по кредиту до декабря ставит под угрозу вообще способность Украины обороняться и может иметь тяжелейшие последствия для экономики.

«Вчерашняя новость о том, что ЕС не смог согласовать выдачу Украине „репарационного кредита“... - крайне тревожный звонок для Киева с потенциально очень тяжелыми последствиями», — констатируют украинские журналисты.

Проблема заключается в том, что после отказа президента Трампа предоставлять Киеву деньги и оружие, на плечи Европы легло обязательство в 120 млрд долларов на следующий год.

Единственным реальным источником таких средств считался кредит на 140 млрд евро под залог доходов от замороженных активов РФ. Однако на саммите в Брюсселе это решение было заблокировано. Главной причиной стала жесткая позиция Бельгии, где хранится большая часть активов, а также скрытое сопротивление других стран, включая, по данным прессы, Германию.

Противники этой схемы опасаются, что конфискация российских средств нанесет удар по репутации Европы как надежного места для хранения капитала и спровоцирует ответные меры со стороны Москвы, которая может конфисковать европейские активы. Только у Германии в РФ они оцениваются в 100 млрд евро. Если в декабре решение снова не будет принято, помощь Украине резко сократится. Это заставит Киев урезать военные расходы, девальвировать гривну и столкнуться с ростом инфляции, что критически скажется на ситуации на фронте.