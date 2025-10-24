На Украине призвали отложить старт отопительного сезона

Начало отопительного сезона на Украине необходимо отложить на максимально возможный срок из-за нехватки запасов газа в хранилищах.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

"Нам нужно экономить каждый кубометр газа. Насколько позволят погодные условия, надо оттянуть старт отопительного сезона, насколько это возможно, чтобы не сжигать дефицитный газ", - сказал он в эфире украинского телеканала "Новости. Live".

Нагорняк утверждает, что "Нафтогаз" завершил закачку из-за того, что кончились средства.

В свою очередь глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире этого же телеканала, что отопление в Киеве могут дать только в декабре.

"1 ноября - это условная цифра. Как показывает ситуация предыдущих лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и 10 декабря", - сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что предстоящий отопительный сезон будет для украинский столицы самым сложным.

Ранее кабмин Украины принял решение сократить на месяц отопительный сезон: начать его 1 ноября и завершить 31 марта. Обычно отопление в стране давали с 15 октября по 15 апреля. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры.

По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить почти €2 млрд на импорт топлива. При этом в начале текущей недели Украина приостановила заполнение своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) на фоне повреждения инфраструктуры и остановки импортных поставок газа через Польшу.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.