Банк России дал прогноз по инфляции в 2026 году

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится в 2026 году до 4,0–5,0 процента в 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном регулятором по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что устойчивая инфляция достигнет четырех процентов во втором полугодии, а в 2027-м и далее годовые темпы роста цен будут находиться на этом целевом уровне.

«Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов», — подчеркнули в Центробанке, указав в числе таковых рост стоимости топлива и более быстрое, чем обычно бывает осенью, удорожание овощей и фруктов.

ЦБ РФ 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5 процента. Там указали, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.