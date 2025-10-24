ЦБ указал на вселяющий тревогу фактор

Сохранение инфляционных ожиданий россиян на повышенном уровне вселяет тревогу, так как свидетельствует о наблюдаемом в стране разгоне цен. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Этот фактор является проинфляционным и мешает устойчивому замедлению темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, отметили в Банке России. Кроме того, он является барьером для более резкого смягчения денежно-кредитной политики, резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе заявили об ускорении сезонной инфляции в России. По итогам июля-сентября рост цен увеличился на 2 процентных пункта в квартальном выражении и достиг 6,4 процента. Динамика все еще остается на высоком уровне, констатировали в регуляторе.

В октябре наблюдаемая в стране инфляция, согласно результатам опроса «инФОМ», находилась на уровне в 14,1 процента, что в 3,5 раза опережает целевой показатель в 4 процента, установленный руководством ЦБ. Инфляционные ожидания населения при этом остались на уровне в 12,6 процента. Их повышение или закрепление на определенном уровне делает более вероятным осторожную денежно-кредитную политику ЦБ.