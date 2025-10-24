В Узбекистане прокомментировали данные о покупке золота у России

Узбекистан не покупал золото ни у одной из стран и не планирует этого делать, в республике достаточно своего золота. Об этом сообщил журналистам глава Центробанка страны Тимур Ишметов.

Ранее журнал The Economist сообщал, что Узбекистан якобы занимается реэкспортом российского золота для помощи в обходе санкций.

"Это абсолютно неверная информация, Узбекистан не покупал золото ни у одной страны и не планирует его покупать, нашего золота нам хватает", - сказал Ишметов.

Он также добавил, что регулятор связался с редакцией издания, опубликовавшего информацию. По его словам, там признали свою ошибку и исправили статью.

Ранее сообщалось, что Узбекистан за январь - сентябрь 2025 года экспортировал золото на $9,9 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На золото приходится 37,1% всего экспорта страны. Также сообщалось, что международные резервы Узбекистана с начала года выросли на 33,5% и составили на конец сентября $55 млрд - это максимальный показатель за все время ведения статистики. Основной рост обеспечило подорожание золота, на которое приходится более 80% всех резервов страны.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в стране за счет новых подходов в геологоразведке значительно выросли объемы добычи золота и урана. По его данным, если в 2016 году объемы добычи золота составляли 86 тонн, то в текущем году ожидается рост этого показателя до 118 тонн.